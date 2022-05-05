انطلاق عرض أشباح الأوبرا على مسرح الهناجر

انطلق، مساء اليوم الخميس، على مسرح مركز الهناجر للفنون بالأوبرا عرض "أشباح الأوبرا"، من إخراج مروة رضوان، وهو عرض نتاج عمل ورشة الهناجر الأولية، وورشة "الممثل الشامل".



يذكر أن الورشة قد أقيمت تحت إشراف مدير مسرح الهناجر، وقام بتدريب الورشة كل من مدرب الغناء أحمد حمدي رؤوف، ومدرب الاستعراضات ضياء شفيق، ومدربة التمثيل الفنانة مروة رضوان، وورشة الهناجر الأولى "الممثل الشامل" كان قد أطلقها مركز الهناجر للفنون منذ عام ، وقد تقدم للورشة ما يقرب من 1670 شخصًا، وقد اجتاز منهم الموهوبون في الرقص أو الغناء أو التمثيل أو صاحب موهبة كبيرة في أحد عناصرها.