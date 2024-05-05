عثر مجموعة من علماء الآثار على 5 هياكل عظمية بشرية، جميعها بلا أيدي أو أرجل، في المقر العسكري للجبهة الشرقية للزعيم النازي أدولف هتلر، والذي يقع في بولندا حاليا، مدفونة داخل فيلا قائد القوات الجوية الألمانية هيرمان جورينج.

وقال أعضاء المجموعة والمسئولون، إن الجثث تنقسم بين 3 بالغين ورضيع وطفل، عثرت عليها مجموعة تسمى مؤسسة لاتبرا، وهم علماء آثار هواة يقومون بالتنقيب في الموقع بتصريح رسمي منذ عدة سنوات، وفقاً لوكالة رويترز.

واكتشفت الجثث في مركز القيادة النازي المعروف باسم وكر الذئب في جيرلوز، شمال شرق بولندا، بعد أن اكتشفت المجموعة جزءًا من جمجمة بشرية أثناء عملية حفر أخرى في 24 فبراير، وأبلغت السلطات المحلية، التي قررت إجراء المزيد من الحفر إثر ذلك، وفقاً لشبكة سي إن إن.



وصرح دومينيك ماركيفيتش عضو لاتبرا لـ رويترز بأنهم لم يتوقعو أبدا مثل هذه الأمور في مكان مثل هذا، "المكان الأكثر حراسة في الرايخ الثالث" وبعد الحرب سيطر الروس على هذا المكان، تساءل الجميع عما حدث هنا، حاولنا التفكير في تفسير، لكن لم يتبادر إلى ذهننا أي شيء معقول، لم نكن نعرف ما الذي كنا نتعامل معه على الإطلاق، هل كانت بعض الطقوس الغامضة لمتعصبي الرايخ الثالث؟ ليس لدينا أي فكرة".

والرايخ هو الاسم الرسمي لألمانيا في الفترة من 1871 إلى 1945 باللغة الألمانية وتعني الإمبراطورية الألمانية، والرايخ الثالث المقصود به الفترة المصاحبة لصعود النازيين إلى السلطة عام 1933 والتي انتهت باستسلام ألمانيا عام 1945.

وأوضح ماركيفيتش أنه ليس من الواضح ما إذا كانت الهياكل العظمية تعود إلى الحرب العالمية الثانية أم أنها دُفنت هناك بعد ذلك.

وقال سيباستيان ترابيك، نائب رئيس التعليم والترويج السياحي في منطقة غابة سروكوو، وهي الوكالة الحكومية البولندية المسئولة عن الموقع، لرويترز، إنه تم العثور على الجثث مدفونة تحت الأرض مباشرة في جزء من المبنى.

كما أعلن دانييل برودوفسكي، المتحدث باسم مكتب المدعي العام في العاصمة الإقليمية القريبة أولشتين، أنه تم فتح تحقيق في القصة، وقام محققو الطب الشرعي بفحص الجثث تحت إشراف الشرطة.

وإلى جانب الجثث عثر على ألواح محترقة وبقايا البِنية التحتية للصرف الصحي، لكن لم تكن هناك آثار لأي ملابس.

وقال أدريان كوسترزيوا، عضو مجلس إدارة المؤسسة، لشبكة CNN، إن الفريق اعتقد في البداية أنهم كانوا يحفرون في مرحاض قديم، ولكن فوجئوا بالنتيجة، وأضاف أن الخطوة التالية المهمة هي معرفة عمر البقايا باستخدام التأريخ بالكربون الراديوي.

وتم بناء وكر الذئب على بعد أميال من غابات شمال شرق بولندا، وكان مقر الجبهة الشرقية للنازيين الذي تبلغ مساحته 6.5 كيلومتر مربع، وتألف من حوالي 200 مبنى، وكانت القاعدة واحدة من الأكبر من نوعها في أوروبا، وتفرد هذا الاكتشاف يكمن في حقيقة أنه تم العثور على الجثث في مباني المجمع الأكثر حراسة، وقضى هتلر ما يقرب من 3 سنوات هناك، وكانت القلعة موقعًا لعملية فالكيري، وهي محاولة اغتيال ضد هتلر وقعت في يوليو 1944، وقد دمر الموقع في يناير 1945 لمنع سقوطها في أيدي الجيش السوفيتي المتقدم حينها.