الجزيري والسعيد يقودان التشكيل المتوقع للزمالك أمام سموحة

يلتقي فريقا الزمالك وسموحة مساء اليوم الخميس على ملعب ستاد برج العرب، ضمن منافسات الأسبوع الـ 21 من الدوري الممتاز.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم منتشيا بعدة انتصارات أهمها التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب دريمز الغاني، والعودة بانتصار ثمين بثلاثية نظيفة من كوماسي، ثم الفوز على البنك الأهلي في الدوري.

ومن المتوقع أن يعتمد الزمالك على تشكيل يضم كل من محمد عواد في حراسة المرمى، وأمامه عمر جابر وياسر حمد وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح، وفي الوسط يعود عبد الله السعيد إلى جانب نبيل عماد دونجا وأحمد حمدي، بالإضافة لناصر ماهر وسيف الدين الجزيري، وأحمد سيد زيزو.

وفي المقابل يُتوقع أن يلعب سوحة بتشكيل يضم: الهاني سليمان في حراسة المرمى، وبركات حجاج وكناريا وميدو وجاستن ارثر في خط الدفاع، أما في خط الوسط كل من إسلام جابر وعبد الرحمن عامر وأحمد خالد وعمرو قلاوة، وفي الهجوم حسام حسن ودوكو دودو.

ويحتل الزمالك المركز الثاني عشر في جدول المسابقة برصيد 24 نقطة، بفارق 4 نقاط عن سموحة الذي لعب 5 مباريات أكثر من الفريق الأبيض، ويحتل المركز السابع برصيد 28 نقطة.