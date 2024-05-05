معلول: تشرفت بارتداء شارة قيادة أعظم نادي في الكون

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أعرب علي معلول، الظهير الأيسر للأهلي، عن سعادته الكبيرة بارتداء شارة قيادة الفريق الأحمر لأول مرة في مسيرته.

قال معلول عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»:" يوم آخر جميل في رحلتي مع النادي الأهلي، تشرفت فيه بارتداء شارة قيادة أعظم نادي في الكون لأول مرة في مسيرتي مع الفريق".

أضاف:" أكن للنادي الأهلي وجماهيره كل الحب والتقدير والاحترام وستظل تلك اللحظة في ذاكرتي ككل لحظاتنا السعيدة معًا داخل نادي القرن".

وارتدى علي معلول شارة قيادة الأهلي للمرة الأولى منذ انضمامه للفريق الأحمر في 2016، وينفرد بين جميع اللاعبين الأجانب في الألفية الثالثة بهذا الإنجاز.

وحصل معلول على شارة قيادة الأهلي بعد استبدال كريم نيدفيد بأكرم توفيق في الدقيقة 60، في ظل غياب قادة الأهلي عمرو السولية، ومحمد الشناوي، ومحمد هاني، في استلام معلول للشارة عقب خروج نيدفيد.