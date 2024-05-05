خسر فريق الترجي أمام نظيره الملعب التونسي بنتيجة 0 - 2، في المباراة التي أقيمت على ملعب هادي النيفر مساء اليوم الأحد، في الدوري التونسي.

وسجل يوسف عومارو هدف التقدم لفريق الملعب في الدقيقة 80، قبل أن يضيف زميله مروان صحراوي الهدف الثاني في الدقيقة 84، ليقود أصحاب الأرض لفوز ثمين.

وبتلك النتيجة، رفع فريق الملعب التونسي رصيده للنقطة التاسعة في المركز الثاني بمجموعة التتويج بالدوري التونسي، فيما تجمد رصيد الترجي عند 14 نقطة في الصدارة.

ومن المقرر ان يواجه فريق الترجي نظيره الأهلي في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث ستقام مباراة الذهاب في رادس يوم 18 مايو الجاري والإياب على ستاد القاهرة يوم 25 من الشهر ذاته.