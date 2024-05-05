مفوض الأونروا: إسرائيل رفضت دخولي إلى غزة للمرة الثانية خلال أسبوع

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، اليوم الأحد، إن "إسرائيل رفضت دخولي إلى قطاع غزة للمرة الثانية خلال أسبوع".

جاء ذلك في منشور على حساب المنظمة الأممية عبر منصة إكس، وفقا لوكالة الأناضول. ولفت لازاريني، إلى أن "السلطات الإسرائيلية تواصل منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الأمم المتحدة".

وأوضح أنه "في الأسبوع المنصرم فقط، رفضت إسرائيل للمرة الثانية دخولي غزة حيث كنت أنوي أن أكون مع عائلتنا الأونروا، بما في ذلك فرقنا الموجودة في الخطوط الأمامية".

وتابع: "خلال الأسبوعين الماضيين فقط، سجلنا 10 حوادث شملت إطلاق النار على قوافل المساعدات الإنسانية، واعتقال موظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك التنمر، وتجريدهم من ملابسهم، والتهديدات بالسلاح، والتأخير الطويل عند نقاط التفتيش".

وأشار المسئول الأممي، إلى إطلاق صواريخ على منطقة "كرم أبو سالم" ما أدى إلى إغلاق المعبر، الذي يتم استخدامه في معظم عمليات تسليم المساعدات الإنسانية.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام عبر "تلجرام"، استهداف تجمع لقوات إسرائيلية في موقع "كرم أبو سالم" ومحيطه، بصواريخ قصيرة المدى.