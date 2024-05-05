إصابة 3 إسرائيليين بقصف على موقع عسكري بغلاف غزة

أصيب 3 إسرائيليين، الأحد، جراء إطلاق أكثر من 20 قذيفة هاون من قطاع عزة تجاه موقع عسكري قرب مستوطنة كرم أبو سالم في منطقة غلاف غزة.

وقال موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي: "تم إطلاق وابل من أكثر من 20 قذيفة هاون اليوم (الأحد) على كيرم شالوم، وهناك 3 جرحى يتلقون العلاج الطبي".

وبينما لم يوضح الموقع طبيعة الإصابات، وفيما إذا كانت في صفوف المدنيين أو العسكريين، لم يحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي إحصائية جرحاه عبر موقعه الرسمي حتى الساعة 12: 30 (ت.ج).

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "تم إطلاق وابل من أكثر من 20 قاذفة صواريخ اليوم (الأحد) على معبر كيرم شالوم، وهناك 3 جرحى يتلقون العلاج الطبي".

أما المجلس الإقليمي "أشكول"، فأشار في بيان نقلته صحيفة "معاريف"، إلى "انفجار عدة صواريخ في منطقة مفتوحة بالقرب من منشأة عسكرية إسرائيلية، ووقوع عدد من المصابين".

وعلى إثر ذلك، "تم استدعاء المروحيات والطائرات الحربية إلى المنطقة، حيث سقطت القذائف في كيرم شالوم".

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس عبر تطبيق"تليجرام"، استهداف تجمع لقوات إسرائيلية في موقع "كرم أبو سالم" ومحيطه، بصواريخ قصيرة المدى.

يأتي ذلك بعد أن قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، إن معدل إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل فاق التوقعات رغم انخفاضه تدريجيا خلال الأشهر الـ3 الأخيرة.