محكمة ألمانية تلغي حظرا على مظاهرة مؤيدة لفلسطين في فرانكفورت

فرانكفورت - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 29 أغسطس 2025 - 10:26 م | آخر تحديث: الجمعة 29 أغسطس 2025 - 10:28 م


قررت السلطات الالمانية السماح لمظاهرة مؤيدة لفلسطين في فرانكفورت بعد أن أيدت محكمة اليوم الجمعة، إلغاء حظر فرضه مكتب النظام العام في المدينة الواقعة غربي ألمانيا.

ومن المتوقع أن يشارك ما يصل إلى 5000 شخص في المسيرة التي كان من المقرر إقامتها يوم غد السبت، تحت شعار "متحدون من أجل غزة - أوقفوا الإبادة الجماعية الآن" ، قبل أن يتم حظرها باعتبارها "تجمعًا من المحتمل أن يكون معاديا للسامية ".

ولكن محكمة هيس الإدارية العليا أيدت قرار محكمة فرانكفورت الإدارية الصادر أمس الخميس، بإلغاء الحظر.

وقالت المحكمة إنه يمكن للشرطة "اتخاذ إجراءات تستهدف الأفراد المشاغبين " مع ضمان "الحق الأساسي في حرية التجمع للمشاركين الآخرين".

وبموجب القانون العام في ولاية هسن ، يمكن أن تخضع المسيرة المسجلة لشروط أو حظر إذا تعرضت السلامة العامة والنظام للخطر.

