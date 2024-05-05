آلاف يتظاهرون بدريسدن الألمانية احتجاجا على التعدي على سياسي بارز من حزب شولتس

تظاهر نحو 3000 شخص في مدينة دريسدن شرقي ألمانيا، مساء اليوم الأحد، تأييدا للديمقراطية وللتنديد بالعنف وذلك بعد واقعة التعدي على السياسي ماتياس إيكه المرشح الرئيسي لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي في ولاية سكسونيا (عاصمتها دريسدن) في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وتجمع المتظاهرون في وقت مبكر من مساء اليوم في حي شتريزن، حيث تعرض إيكه، 41 عاما، لاعتداء من قبل أربعة شباب أول أمس الجمعة، خلال تعليق ملصقات انتخابية هناك؛ ويرقد إيكه في المستشفى منذ ذلك الحين وخضع لعملية جراحية.

ووفقا لما أعلنته الشرطة قبل الواقعة بوقت قصير، قامت مجموعة يُشْتَبَه أنها نفس المجموعة بمهاجمة معاون في الحملة الانتخابية لحزب الخضر يبلغ من العمر 28 عاما في منطقة قريبة من مكان التعدي على إيكه، ما أدى إلى إصابة هذا الشخص الذي يعمل في تعليق الملصقات الانتخابية.

وأشارت تقديرات منظمي المظاهرة إلى أن عدد المشاركين يقارب 3000 شخص؛ وأفادت الشرطة بأن المظاهرة سارت بشكل هادئ.

وفي بداية المظاهرة، قالت كاترين-جورينج إيكاردت، نائبة رئيسة البرلمان الألماني إن شرق ألمانيا (حيث تقع دريسدن) ناضل من أجل الديمقراطية ونالها في عام 1989، "ونحن لن نستسلم لأولئك الذين يحتقرون الديمقراطية".

وأكدت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر أنهم لن يستسلموا "إذا تعرض أحد منا للعنف"، وأردفت: "نحن الشعب."

وكان بين المشاركين زاسكيا إسكين التي تشارك في رئاسة الحزب الاشتراكي، بالإضافة إلى وزيرة الثقافة كلاوديا روت (من حزب الخضر)، ووزيرة العدل في ولاية سكسونيا كاتيا ماير (أيضا من حزب الخضر).

من جانبها، قالت إسكين أمام التجمع: "من الواضح تماما أن هذا الاستعداد لممارسة العنف لم يأت من فراغ".