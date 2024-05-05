 القوات البحرية المصرية تشارك في التدريب المشترك (الموج الأحمر- 7) بالسعودية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القوات البحرية المصرية تشارك في التدريب المشترك (الموج الأحمر- 7) بالسعودية

مصطفى المنشاوي
نشر في: الأحد 5 مايو 2024 - 4:48 م | آخر تحديث: الأحد 5 مايو 2024 - 4:49 م

شارك عناصر من القوات البحرية المصرية فى التدريب البحرى المشترك (الموج الأحمر- 7) والذى تجرى فعالياته بالمملكة العربية السعودية ويستمر لعدة أيام بنطاق البحر الأحمر بمشاركة عدد من الدول.

يأتي ذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة ونظائرها من الدول الصديقة والشقيقة.

ومن المقرر أن يشهد التدريب عدد من الأنشطة والفعاليات التى توفر بيئة ثرية لنقل وتبادل الخبرات بين كافة العناصر المشاركة وتنمية قدرتها على التخطيط وإدارة أعمال القتال البحرى ومجابهة التحديات المشتركة بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من التدريب.

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