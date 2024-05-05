رئيس وزراء اليابان يشدد على أهمية توسيع دائرة التعاون خلال جولته إلى فرنسا وأمريكا الجنوبية

شدد فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان، اليوم، على أهمية إظهار التزام طوكيو بدعم نظام دولي حر ومنفتح، يقوم على سيادة القانون وتوسيع دائرة التعاون، منوها بالجولة التي يقوم بها حاليا، والتي شملت فرنسا والبرازيل وباراغواي.

وقد تحدث رئيس الوزراء الياباني، في مؤتمر صحفي في ساو باولو، عن زيارته لباريس، قائلا إنه والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تمكنا من وضع الأسس لتعزيز العلاقات الأمنية بين البلدين.

وأضاف أنه أجرى مناقشات مفصلة حول آخر الأوضاع في أوكرانيا والشرق الأوسط وشرق آسيا، كما تمكن من تحقيق نتائج ملموسة من خلال الاتفاق على بدء المفاوضات حول اتفاقية الوصول المتبادل بين اليابان وفرنسا، التي ستعزز التعاون الأمني والدفاعي بين البلدين، بالإضافة إلى الاتفاق على بيان يدعم المبادئ والتوصيات الخاصة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وتحدث رئيس الوزراء الياباني عن زيارته الأولى إلى أمريكا الجنوبية لتعزيز العلاقات بين بلاده و"الجنوب العالمي"، حيث اتفق في اجتماع مع الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على مبادرة الشراكة الخضراء للتخفيف من آثار تغير المناخ.

وفي باراغواي، اتفق كيشيدا مع الرئيس سانتياغو بينيا على مواصلة توسيع نطاق التعاون والتبادلات بين البلدين.

وتعهد رئيس الوزراء الياباني بتعزيز الروابط مع منطقة أمريكا الوسطى والجنوبية بأكملها، مشددا على أنه تمكن من التواصل مع قادة العالم بشأن أهمية الحفاظ على نظام دولي حر ومفتوح قائم على سيادة القانون.