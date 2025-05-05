قال الدكتور كاظم أبو خلف المتحدث باسم منظمة «اليونيسف»، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة باتت كارثية بكل المقاييس.

وأضاف خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن ما يجري في غزة هو مأساة كبرى تحدث على مرأى ومسمع من العالم، دون تحرك فعلي من المجتمع الدولي.

وأوضح أن الفروقات بين القدس وغزة كبيرة، مشيرًا إلى أن غزة تواجه انهيارًا شبه كامل في القطاعات الأساسية، وعلى رأسها القطاع الصحي، حيث لم يتبق من أصل 36 مستشفى سوى 20 أو 22 تعمل جزئيًا، وأقرب ما تكون إلى عيادات محدودة القدرة لا إلى مستشفيات فعلية.

وتابع: «هذا ما يفسر العدد الكبير من الجرحى والمرضى المحتاجين للعلاج خارج غزة، والذين يُقدّر عددهم بالآلاف، منهم ما لا يقل عن 3000 إلى 4000 طفل، ولكن ما خرج منهم للعلاج لا يكاد يُذكر، إذ تسير عملية الإخلاء الطبي بشكل عشوائي ومشوش».

وأشار إلى أن البنية التحتية في قطاع غزة مدمرة بالكامل، مؤكدًا أن المياه أصبحت سلعة نادرة.

ونوه بأن نحو 25% من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من الإسهال المائي نتيجة تلوث المياه، بينما تكافح 75% من العائلات من أجل الحصول على مياه نظيفة، وإن وجدوها يضطرون للمفاضلة بين استخدامها للطهي أو الاستحمام أو التنظيف.

وحول أوضاع النساء، قال أبو خلف: «أجرينا مسحًا شمل 17 ألف امرأة من الحوامل والمرضعات، وتبين أن 1000 منهن على الأقل يعانين من سوء تغذية ويحتجن إلى علاج فوري».

وأكد أن سوء التغذية لدى الحوامل ينعكس على الأطفال، حيث يولد العديد منهم بأوزان أقل من المعدل الطبيعي.

واستكمل: «مسحنا عشرات الآلاف من الأطفال، ووجدنا أن 9000 طفل على الأقل يعانون من سوء تغذية حاد بدرجات متفاوتة، كثير من أطفال غزة أصبحوا أيتامًا؛ منهم 41,000 يتيم على الأقل، بينهم 2000 فقدوا كلا الوالدين».

ولفت إلى أن هذه الأرقام لا تشمل التأثيرات النفسية أو خسائر التعليم، وهي تأثيرات هائلة لا تقل خطورة».

وختم قائلا: «نحن في اليوم الـ577 من بدء الحرب، واليوم الـ65 من انقطاع دخول أي مساعدات إلى غزة، وهي أطول فترة منع منذ بداية الحرب، كما أنه اليوم الـ49 منذ استئناف القصف بعد انتهاء الهدنة».