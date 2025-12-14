• شيده ملك رومانيا كارول الأول عام 1906 ليكون في خدمة الجالية المسلمة

يمثل مسجد «هونكار» في العاصمة الرومانية بوخارست نقطة التقاء أساسية لأفراد المجتمع المسلم في رومانيا، ومعلما دينيا وثقافيا يعكس قيم التعايش والتسامح.

وفي حديث لوكالة الأناضول، قال إمام المسجد محمد أرطغرل إن بوخارست تُعد مدينة آمنة للمسلمين، مؤكدا أنه لا توجد في رومانيا مظاهر معاداة للمسلمين أو ظواهر إسلاموفوبيا، بل يسود المجتمع مناخ من الاحترام المتبادل والتسامح.

وأوضح أرطغرل: «من تصادفه في الشارع يبادرك بالتحية، ولا أحد ينظر إلى لباسك أو هويتك الدينية، فالجميع يتعامل بشكل طبيعي ويسود بينهم الاحترام».

من جانبه، أكد الإمام الثاني لمسجد هونكار، مميش فيراز، أن الهوية الدينية والإيمانية للمسلمين في بوخارست انتقلت عبر الأجيال، مشيرا إلى أنه تسلم إرثا ثقافيا ودينيا عريقا من عائلة مارست الإمامة على مدى ثلاثة أجيال.

مسجد هونكار.. جسر صداقة تاريخي

وشُيّد مسجد هونكار في بوخارست عام 1906 بأمر من ملك رومانيا كارول الأول، ليكون في خدمة الجالية المسلمة، ولا يزال قائما حتى اليوم بوصفه دار عبادة وأحد الرموز البارزة للعلاقات التركية–الرومانية.

وفي عام 1959، وبسبب مشروع كان مخططا لإقامة نصب تذكاري في حديقة كارول، جرى تفكيك المسجد بعد ترقيم حجارته، ثم أعيد بناؤه عام 1960 في موقعه الحالي وفق المخطط المعماري نفسه.

ويُعرف مسجد هونكار منذ سنوات طويلة كأحد المعالم الروحية البارزة في بوخارست، ومكان يجسد قيم الاحترام والتقارب بين تركيا ورومانيا.

ويواصل المسجد اليوم أداء دوره بوصفه مركزا دينيا واجتماعيا للمسلمين في رومانيا، وتجسيدا حيا لجسر الصداقة التاريخي القائم بين الشعبين التركي والروماني.