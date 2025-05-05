مجلس الحسنة بشمال سيناء يحاصر آثار السيول ويؤكد نجاح منظومة تجميع المياه

حاصرت مجالس المدن في محافظة شمال سيناء، آثار السيول التي شهدها أمس الأحد، مركزي نخل والحسنة.

وأعلن مرزق رزيق رئيس مركز ومدينة الحسنة، الدفع بمعدات مجلس المدينة لعمل حواجز رملية قبل مدينة الحسنة باتجاه مدينة نخل، وذلك لتحويل المياه إلى وادى الحسنة حفاظا على المدينة، حيث شهد المركز نتيجة لهطول الأمطار فى مناطق متفرقة من وسط سيناء اليوم تكون سيل متوسط الشدة إلى ضعيف بمدينة الحسنة قادم من مدينة نخل مارا بمدينة الحسنة عن طريق وادى الحسنة باتجاه وادى العريش.

وأكد رئيس مجلس الحسنة أن مياه السيل تجمعت بمنطقة مجرى السيول التي تم إنشاؤها العام الماضي وعمل مخرات لتسلك المياة طريقها إلى وادى العريش دون أى أضرار أو خسائر بالمنطقة المحيطة بها.

يشار إلى أن السيول جرت في عدد من أودية منطقة وسط سيناء، ومنها وادي الحمة، ووادي الحسنة، بمركز الحسنة، والتمد، والطيبة، بمركز نخل، قادمة من جنوب سيناء وحتى سد الروافعة بوسط سيناء، وأنها لم تؤثر على حركة المرور على الطرق.