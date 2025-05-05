مجلس مدينة العريش يحذر من الشائعات حول السيول ويدعو لتحري الدقة

ناشد مجلس مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء المواطنين بعدم نشر معلومات مغلوطة أو غير دقيقة، مؤكدًا ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

وأوضح المجلس، في بيان صادر عنه، أنه بناءً على تعليمات رئيس مركز ومدينة العريش، وبشأن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود أمطار وسيول بمدينة الحسنة ونخل واقترابها من مدينة العريش، فإن السيل لا يزال قبل سد الروافعة بمدينة الحسنة، ولا يشكل أي خطورة على مجرى وادي العريش أو وصوله إلى المدينة.

وأشار البيان إلى أن الصور ومقاطع الفيديو المتداولة تعود إلى مناطق نخل والحسنة، وتم تصويرها قبل سد الروافعة.

ويهيب مجلس مدينة العريش بالسادة المواطنين ضرورة تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية، مشيرًا إلى وجود غرفة عمليات بديوان عام المحافظة (الشبكة الوطنية للطوارئ)، تعمل بالتنسيق مع غرف العمليات بمراكز المدن، لمتابعة التغيرات الجوية من أمطار وسيول على مدار الساعة.