منسي يحسم تقدم الزمالك على البنك الأهلي في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الأسبوع الرابع من الدوري الممتاز "مرحلة التتويج"، بتقدم الأبيض بهدف دون رد.

وجاء تقدم الزمالك بهدف بعد 23 ثانية فقط، عن طريق هدافه ناصر منسي الذي استغل عرضية من المغربي محمود بنتايج إلى القائد عمر جابر داخل منطقة الجزاء ليمرر مباشرة إلى ناصر الذي حول الكرة إلى الشباك.

وشهد الشوط الأول لعباً مفتوحاً من الفريقين، ومحاولات متنوعة على المرمى، فيما انتفض البنك هجوميا بعد تقدم الزمالك، حيث كانت محاور الخطورة ممثلة في أحمد ربيع وياو أنور، بينما حاول الناصران منسي وماهر هز شباك عبدالعزيز البلعوطي حارس البنك الأهلي من جديد، دون أن تتغير النتيجة.