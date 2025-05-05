قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إنهم ينتظرون ما ستعلنه عمان فيما يخص مستقبل محادثات النووي؛ مشيرا إلى أنه لا يوجد تواصل مباشر مع الطرف المقابل.

وأضاف بقائي، خلال المؤتمر الأسبوعي، اليوم الاثنين، أن تغيير أو تأجيل موعد المحادثات بين إيران والولايات المتحدة جاء بناءً على اقتراح الوسيط العُماني، بحسب ما نقلته قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.

وأكد بقائي أن تاريخ البرنامج النووي الإيراني يعود إلى سبعينيات القرن العشرين، وأن موقف إيران المبدئي بشأن حق الشعب الإيراني في الاستخدام السلمي للطاقة النووية هو موقف ثابت يرتكز على المنطق والقانون الدولي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

***زيارة إيرانية إلى باكستان

وفيما يتعلق بزيارة وزير الخارجية عباس عراقجي إلى باكستان وما إذا كانت الزيارة إلى الهند ستتم مباشرة بعد هذه الزيارة، أوضح بقائي أن هذه الزيارة تأتي في إطار المشاورات الوثيقة والمستمرة مع دول الجوار، مشيرا إلى هناك علاقات وثيقة ومشاورات مستمرة مع باكستان.

وفي هذا السياق، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أنه سيتم تناول القضايا الإقليمية، وخاصة تلك المتعلقة بفلسطين المحتلة ولبنان وسورية خلال هذه الزيارة.

كما أشار إلى أن من المقرر أيضا ان يعقد عراقجي اجتماعات مع رئيس الوزراء ورئيس باكستان.

هذا وسيجري وزير الخارجية الإيراني زيارة إلى الهند، يوم الخميس، لحضور اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة.