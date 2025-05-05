موسكو تدعو أطراف الصراع في السودان إلى وقف النار

دعت موسكو جميع أطراف الصراع في السودان إلى وقف الأعمال القتالية خلال أقرب وقت ممكن، وتكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية.

وشددت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم، على «ضرورة تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى إطلاق حوار سوداني واسع النطاق دون تدخل خارجي، مما ينبغي أن يؤدي إلى إحلال السلام الدائم في البلاد والحفاظ على سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها».

وبحسب موقع «روسيا اليوم»، أعربت موسكو عن قلقها العميق إزاء المواجهات المسلحة الدموية المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع في جمهورية السودان منذ أبريل 2023.

وتابعت الوزارة القول في بيانها: «تعتبر روسيا قصف مرافق البنية التحتية المدنية أمرا غير مقبول وتدعو إلى الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي».

وخلفت الحرب الأهلية الوحشية في السودان، والتي دخلت الآن عامها الثالث، عشرات الآلاف من القتلى، وملايين النازحين، حتى صارت «أكبر أزمة إنسانية في العالم»، وسط تجاهل دولي.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، تجاوز عدد قتلى الحرب 20 ألف شخص، في حين تشير تقديرات لجنة الإنقاذ الدولية إلى 150 ألف قتيل.