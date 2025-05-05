 بوتين: الغرب حاول استفزازنا لاستخدام الأسلحة النووية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بوتين: الغرب حاول استفزازنا لاستخدام الأسلحة النووية

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 5 مايو 2025 - 4:37 م | آخر تحديث: الإثنين 5 مايو 2025 - 4:37 م

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الغرب بمحاولة استفزازه لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا، وذلك خلال تصريحاته ضمن فيلم وثائقي بثه التلفزيون الحكومي الروسي حول 25 عاما من حكمه.

وقال بوتين، في الفيلم الذي يحمل عنوان: "روسيا.. الكرملين.. بوتين.. 25 عاما": "أرادوا استفزازنا، وأرادوا دفعنا لارتكاب أخطاء".

وأضاف بوتين، أنه مع ذلك لم تكن هناك حاجة لاستخدام الأسلحة النووية.

وقال بوتين: "وأتمنى ألا تكون هناك حاجة لذلك في المستقبل أيضا".

وأكد بوتين، أن روسيا تمتلك قوات ووسائل كافية لتحقيق كل ما تحتاجه موسكو في الحرب التي بدأت عام 2022، وهو العام الذي شن فيه الكرملين غزوه الشامل لأوكرانيا.

وهدد بوتين، وقيادته مرارا وتكرارا باستخدام الأسلحة النووية ضد أوكرانيا وحلفائها خلال الحرب.

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