أيرلندا تحذر من توسيع إسرائيل حربها على غزة: ما يتعرض له الفلسطينيون مقزز وعديم الرحمة

أعرب نائب رئيس وزراء أيرلندا سيمون هاريس، عن قلقه إزاء خطة إسرائيل لتوسيع هجماتها في قطاع غزة، محذرا من أن ذلك سيؤدي إلى المزيد من الوفيات والإصابات والمعاناة التي لا توصف للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في بيان له، الاثنين، تعليقا على تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

هاريس الذي يتولى أيضا حقيبتي الخارجية والدفاع في أيرلندا، قال إن الأنباء الواردة عن خطط القوات الإسرائيلية لتوسيع عملياتها العسكرية في غزة "مقلقة"، وفق وكالة الأناضول.

وحذر من أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى المزيد من الوفيات والإصابات والمعاناة التي لا توصف للشعب الفلسطيني الذي يواجه بالفعل أزمة إنسانية خطيرة.

ودعا هاريس السلطات الإسرائيلية إلى ضبط النفس، واصفاً ما يتعرض له الفلسطينيون في غزة بأنه «مقزز وعديم الرحمة».

وشدد على ضرورة وقف الكارثة الإنسانية في غزة من خلال وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى المتبقين، واستئناف تقديم المساعدات الإنسانية الواسعة النطاق إلى القطاع.

والليلة الماضية، صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية «الكابينت»، على خطة لتوسيع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بما يشمل احتلاله والبقاء فيه، والاستمرار بتجويع الفلسطينيين وبمنع إدخال المساعدات الإنسانية، وفق هيئة البث الإسرائيلية.