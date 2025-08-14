ترامب يلوح بفرض عقوبات بسبب حرب أوكرانيا

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض عقوبات حال عدم التوصل لحل للحرب في أوكرانيا.

وقال ترامب: "سأفرض عقوبات إذا لم تُحلّ المشكلة في أوكرانيا"، وفقا لما نقلته قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل، اليوم الخميس.

وأضاف ترامب: "لا أعرف ما إذا كنا سنتمكن من التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار"، مشيرا إلى أنه "إذا سارت الأمور على ما يرام فسأتصل بـ(الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي والزعماء الأوروبيين بعد ذلك. إذا سار اجتماع ألاسكا على نحو سيء فلن أتصل بأحد".

وتابع: "هناك 3 مواقع محتملة لاجتماع متابعة بعد لقاء ألاسكا"، مؤكدا أن "الحوافز والعقوبات الاقتصادية قوية للغاية".

وكشف الكرملين، اليوم الخميس، بعض تفاصيل المحادثات التي ستجرى بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، غدا الجمعة، في ألاسكا.

وأوضح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشئون الخارجية، أن الموضوع الرئيسي للقاء بوتين وترامب سيكون حل الأزمة الأوكرانية، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وقال أوشاكوف، إنه "فيما يتعلق بأجندة القمة، فمن الواضح للجميع أن الموضوع المركزي سيكون تسوية الأزمة الأوكرانية، وذلك في ضوء المناقشات التي أُجريت في الكرملين في 6 أغسطس، بمشاركة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف"، وفقا لما نقلته صحيفة "كوميرسانت" الروسية.

وأوضح أوشاكوف أن الرئيسين سيناقشان خلال اجتماعهما "مجموعة من القضايا المتعلقة بضمان السلام والأمن، إلى جانب قضايا دولية وإقليمية"، بحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وقال مساعد الرئيس الروسي، إن اللقاء سيبدأ على الساعة 11:30 صباحا بتوقيت ألاسكا، وستحتضن القاعدة المشتركة إلمندورف-ريتشاردسون القمة.

وأشار إلى أن اللقاء بين ترامب وبوتين سيكون وجها لوجه، بحضور المترجمين، وسيحمل "طابعا تجاريا".

ومن المرتقب أن ينضم إلى الرئيسين، بعد لقائهما، وفود من كلا البلدين، وستجرى مفاوضات الوفود بصيغة خمسة مقابل خمسة.