جيش الاحتلال يزعم تدمير منصات إطلاق صواريخ تابعة لحماس في منطقة خان يونس

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، تدمير منصات صاروخية مسلحة وجاهزة للإطلاق تتبع لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس» في منطقة خان يونس.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن «الجيش هاجم يوم أمس في منطقة خان يونس، ودمر منصات صاروخية مسلحة وجاهزة للإطلاق تابعة لحماس والتي كانت موجهة نحو الأراضي الإسرائيلية».

وادعى أنه «نتيجة الغارات تم رصد انفجارات ثانوية دلت على وجود عدة قذائف صاروخية جاهزة للإطلاق نحو إسرائيل»، وفقًا لتدوينته.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 171 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، لتحقيق مصالحه السياسية، وفق إعلام عبري.