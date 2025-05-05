كييف: أكثر من 200 اشتباك مع القوات الروسية في شرق أوكرانيا

ذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في منشور على فيسبوك يوم الأحد أن روسيا تواصل ضغطها الهجومي في شرق أوكرانيا بكثافة عالية، وأبلغت عن أكثر من 200 اشتباك في يوم واحد.

واشتد القتال بشكل خاص حول مدينة بوكروفسك الاستراتيجية في منطقة دونيتسك، حيث قالت القوات الأوكرانية إنها صدت 70 هجوما على مدار يوم الأحد، مع استمرار 12 هجوما آخر. وتعتبر المدينة مركزا رئيسيا للنقل، وتفيد التقارير بأن القوات الروسية تقترب من الشرق والجنوب والجنوب الغربي.

ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل حتى الآن.

وصدت أوكرانيا حتى الآن محاولات روسيا لاختراق الغرب إلى المنطقة الصناعية المجاورة دنيبروبيتروفسك.

وتأتي الهجمات على الرغم من الجهود الدبلوماسية المستمرة من قبل الولايات المتحدة للتوسط في وقف إطلاق النار بين موسكو وكييف. واقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا هدنة غير مشروطة لمدة 30 يوما، وهي خطة قبلها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. ومع ذلك، رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العرض.

وبدلا من ذلك، أعلن بوتين وقفا أحاديا لإطلاق النار لمدة 72 ساعة بالتزامن مع عرض النصر السنوي في الساحة الحمراء بموسكو للاحتفال بانتهاء الحرب العالمية الثانية، والذي يحتفل به في روسيا في 9 مايو، الذي يوافق يوم الجمعة المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ وقف إطلاق النار في منتصف ليل الأربعاء - الخميس بتوقيت موسكو وينتهي في منتصف ليل السبت - الأحد (2100 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء - 2100 بتوقيت جرينتش يوم السبت).

ورفضت كييف الهدنة المحدودة وطالبت بتمديد وقف إطلاق النار إلى 30 يوما. كتب زيلينسكي على تليجرام يوم الأحد: "يطالب الروس بوقف إطلاق النار في 9 مايو/أيار ويقصفون أوكرانيا بأنفسهم كل يوم. هذه قمة النفاق".