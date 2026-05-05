أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، رفضه للحساب الختامي لموازنة 2024/2025.

وقال المغاوري في كلمته بالجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي: "كان لنا موقف رافض للموازنة العامة والخطة المالية والاقتصادية في 2024، وكنا نتمنى أن يأتي الحساب الختامي لـ2025 بموقف مغاير لنراجع موقفنا لكن للأسف أتى الحساب ليؤكد موقفنا في 2024\25، فما عبر عنه النواب بما يتجاوز الحدود الفاصلة بين أغلبية أو موالاة بأن الوضع يحتاج مزيد من الحسم والإجراءات لأن به إهدار وتجاوزات، فهناك 47.3% تذهب لخدمة الدين و66% من إجمالي الاستخدامات يذهب إلى أقساط وفوائد ديون، ومتبقى فقط 34%.

وتحدث النائب، بشأن الأحداث قبل أزمة مضيق هرمز والعدوان الصهيوأمريكي على إيران، الحكومة تبحث في كل مرة على شماعة؛ مرة بسبب وباء كورونا ثم حرب أوكرانيا ثم غزة.

ووجه المغاوري الشكر لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، باعتباره المراقب الأمين على أموال الشعب المصري، متابعا: "ففي ظل النسب والأموال التي عبر عنها الحساب الختامي، لن يتبقى من الاستخدمات ما يُغذي الاستثمار الحكومي نتيجة تآكل الدخول والمدخرات بنسبة 2% فقط، وبالتالي مهما وضعنا من إجراءات وحوافز لجذب الاستثمار الأجنبي قبل أن يثق في أدائه بيئة المجتمع نفسه، فلن يفيد بشيء".