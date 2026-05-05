أعلنت الشركة المشغلة لمطار فرانكفورت، أكبر مطار في ألمانيا، زيادة إيراداتها خلال الربع الأول من عام 2026، رغم حرب إيران والإضرابات التي نفذتها شركة لوفتهانزا.

وقالت شركة فرابورت، اليوم الثلاثاء، إن إيراداتها ارتفعت بنسبة 6ر1% لتصل إلى 882 مليون يورو (03ر1 مليار دولار) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة أعلى قليلا من 10% لتصل إلى 196 مليون يورو. وواجه المساهمون خسارة موسمية أقل قليلا من 18 مليون يورو، أي أكثر بقليل من العام السابق.

وقد حققت الشركة - التي تدير العشرات من المطارات في دول مثل تركيا وبيرو واليونان - أداء أفضل من توقعات المحللين، حيث أن الربع الأول من العام عادة ما يشهد انخفاضا في أعداد المسافرين.