كييف تعلن إسقاط 149 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 149 من أصل 164 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق ووسط أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 11 صاروخا باليستيا من طراز إسكندر-إم تم إطلاقها من مناطق روستوف وفورونيج وبريانسك، بالإضافة إلى 164 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى، تم إطلاقها من مناطق بريانسك، وكورسك، وشاتالوفو، وأوريل، وبريمورسكو-أختارسك، وميليروفو الروسية، ومن هفارديسكي بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وبحسب البيانات الأولية، وحتى الساعة 09:00 صباح اليوم الثلاثاء، أسقطت قوات الدفاع الجوي أو عطلت صاروخا واحدا و149 طائرة مسيرة روسية في شمال وجنوب وشرق ووسط البلاد.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت خلال الليل 289 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، من الساعة 8:00 مساء يوم 4 مايو الجاري وحتى الساعة 7:00 صباح اليوم الثلاثاء، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 289 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن الطائرات المسيرة أُسقطت فوق مقاطعات بريانسك، وبيلجورود، وفورونيج، وكورسك، وكالوجا، وسمولينسك، وأوريول، وتفير، وتولا، وريازان، وبسكوف، ونوفجورود، ولينينجراد، وروستوف، وفولجوجراد، ومنطقة موسكو، وجمهوريتي القرم وتتارستان، وإقليم كراسنودار.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.