السفارة الأمريكية في بغداد تحذر رعاياها من مخاطر السفر الجوي داخل العراق

أصدرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا أمنيًا جديدًا، حذرت فيه رعاياها من مخاطر السفر الجوي داخل العراق.

وقالت في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «المجال الجوي العراقي أُعيد فتحه، وتعمل رحلات تجارية محدودة حاليًا».

وأضافت: «ينبغي على من يفكرون في السفر الجوي داخل العراق أن يكونوا على دراية بالمخاطر المحتملة المستمرة لوجود صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف صاروخية في الأجواء العراقية».

وذكّرت المواطنين الأمريكيين بتحذير المستوى الرابع، ناصحة إياهم: «لا تسافروا إلى العراق لأي سبب. غادروا الآن إذا كنتم هناك».

ولفتت إلى أن «الميليشيات العراقية المتحالفة مع إيران تواصل التخطيط لهجمات إضافية ضد المواطنين الأمريكيين، والأهداف المرتبطة بالولايات المتحدة في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كردستان العراق».

وأشارت إلى أن «بعض الجهات المرتبطة بالحكومة العراقية تواصل تقديم غطاء سياسي ومالي وعملياتي لهذه الميليشيات الإرهابية».

وأكدت أن بعثة الولايات المتحدة في العراق لاتزال تمارس أعمالها رغم أمر المغادرة الإلزامية، وذلك لتقديم المساعدة للمواطنين الأمريكيين في العراق.

وختمت تحذيرها بالقول: «لا تحاولوا التوجه إلى السفارة في بغداد أو القنصلية العامة في أربيل، نظرًا للمخاطر الأمنية الكبيرة».