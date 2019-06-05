دنيا سمير غانم تفوز بجائزة أفضل ممثلة كوميدية في «كأس إينرجي للدراما»

أعربت الفنانة دنيا سمير غانم عن سعادتها بفوزها بجائزة أفضل ممثلة كوميدية وأفضل مسلسل كوميدي عن "بدل الحدوتة تلاتة" بإجماع لجنة التحكيم والجمهور، خلال فعاليات الموسم الثالث من "كأس إينرجي للدراما".

وحرصت دنيا -خلال مداخلة هاتفية مع محمد طارق أضا عبر راديو "إينرجي"- على توجيه الشكر للجمهور والنقاد على الجائزة، بالإضافة لفريق عمل المسلسل، والمخرج خالد الحلفاوي الذي بذل مجهودا كبيرا في العمل، والسيناريست أيمن وتار مؤلف الحدوتة الأولى والثالثة، وشريف نجيب مؤلف الحدوتة الثانية، وكل الممثلين (شيماء سيف، وعمرو وهبة، وأوتاكا، ومحمد سلام، وأحمد رزق، وهشام ماجد) أبطال الحواديت.

ومن جانبه، عبر محمد حفظي، منتج مسلسل "زودياك" -الفائز بجائزة أفضل مسلسل بإجماع الجمهور ولجنة التحكيم، والذي حصد أيضا جائزة أفضل ستايلست وديكور وممثلة مساعدة للفنانة أسماء أبو اليزيد- عن سعادته بفوز المسلسل بالجائزة الكبرى في "كأس إينرجي للدراما".

وقال حفظي -في مداخلة هاتفية- "عمل جماعي بكل معنى الكلمة.. المسلسل مختلف ومكنش معمول للتلفزيون، كان معمول لمنصة فيو الرقمية وهو 15 حلقة بس، كنا عاملين حاجة مختلفة عن الدراما الرمضانية لأن 30 حلقة بيبقى فيهم مط وتطويل".

وأشار إلى أن أعمال الكاتب أحمد خالد توفيق دائما ما تكون صالحة للتحويل إلى عمل درامي، قائلا: "إحنا واخدين من مصدر أثبت نفسه في الرواية، لكن هناك عناصر أخرى ساعدتنا أيضا منها الإنتاج متمثلا في المنتج هشام عبدالخالق، وشركائي في المشروع، قررنا ألا نعتمد على النجم الأوحد بل مجموعة من الشباب الصاعد، الذين أثبتوا أنفسهم كأحمد خالد صالح وأسماء أبو اليزيد، الناس دي هتبقى نجوم كبار في وقت قريب".

ولفت إلى أن ميزة المنصات الرقمية أنها شجعت إنتاج المسلسلات الأقل من 30 حلقة، وأنه متفائل بالمستقبل، متمنيا أن تكون هناك تجارب كثيرة من نفس النوع في الفترة المقبلة.

وكان الموسم الثالث من برنامج "كأس إينرجي للدراما" مع محمد طارق أضا على راديو "إينرجي" قد اختتم أمس، ويصنف المسلسلات في مجموعات تضم كل مجموعة 4 مسلسلات تماما كما يجري في كأس العالم، وتتنافس المسلسلات فيما بينها للتأهل للأدوار العليا والنهائية عن طريق تصويت الجمهور، كما تقدم لجنة تحكيم مكونة من النقاد علا الشافعي وحنان شومان وزين العابدين خيري، نقدا أسبوعيا للمسلسلات وتساهم في اختيار المسلسلات الفائزة.

وبلغ التصويت في المرحلة النهائية فقط نحو 1.5 مليون صوت، كما دأب صناع المسلسلات وأبطالها على دعوة الجمهور للتصويت لمسلسلهم للفوز بـ"كأس إينرجي للدراما"، وهو ما أحدث تفاعلا أكبر وتنافسا أشرس بين محبي المسلسلات أثناء التصويت.

وحصد مسلسل "زودياك" جائزة أحسن مسلسل من لجنة التحكيم وبتصويت الجمهور، كما حصد جائزة الديكور والستايلست، وفاز أحمد السقا ودينا الشربيني بجوائز التمثيل عن الأدوار الأولى بتصويت الجمهور، بينما فاز محمد ممدوح وحنان مطاوع بجوائز التمثيل الأولى من لجنة التحكيم، كما حصد كريم عفيفي وعلي الطيب جوائز التمثيل عن أدوار مساعدة، وفاز أحمد فهمي بجائزة أحسن ممثل كوميدي، ودنيا سمير غانم أحسن ممثلة كوميدية.