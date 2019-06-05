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أكدت صحيفة «ذا صن» البريطانية عن تعثر انتقال الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي لتدريب يوفنتوس بداية من الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة البريطانية إن إدارة تشيلسي وضعت شرط أمام مسؤولي فريق سيدة العجوز لاتمام التعاقد وهو الحصول على مبلغ 5.3 مليون جنية إسترليني.

وأضافت الصحيفة نقلًا عن شبكة سكاي سبورت في إيطاليا عن رغبة ساري المدرب السابق لنابولي في العودة مرة أخرى لإيطاليا عبر بوابة اليوفي.

ونجح ساري مع تشيلسي في التتويج بلقب الدوري الأوروبي بعد الفوز على أرسنال بنتيجة 4-1، في المباراة النهائية التي أقُيمت 29 من مايو الماضي على الملعب الأولمبي بالعاصمة الأذربيجية باكو وضمان مقعد في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأنهى تشيلسي منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم في المركز الثالث برصيد 72 نقطة من 21 فوز، 9 تعادلات و8 هزائم.