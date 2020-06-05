التشيك تفتح حدودها أمام مزيد من الدول بدءا من اليوم

قرر مجلس الوزراء التشيكي في جلسة خاصة صباح اليوم الجمعة إعادة فتح حدود البلاد أمام القادمين من النمسا وألمانيا والمجر، ا من منتصف اليوم.

وقال رئيس الوزراء أندريه بابيش عبر التلفزيون الرسمي: "علينا أن نعود للوضع الطبيعي"، مضيفا أنه سيكون أمرا مفيدا أن يأتي السائحون من دول أخرى إلى التشيك.

ومن المقرر إعادة فتح حدود التشيك أمام الوافدين من الدول الثلاث بداية من الساعة الثانية عشرة ظهرا، ولن يطلب من أي وافد ما يثبت سلبية تحاليله الخاصة بفيروس كورونا.

ومر حوالي ثلاثة أشهر منذ أغلقت جمهورية التشيك حدودها بهدف الحد من تفشي وباء كوورونا.

وكانت التشيك أعادت فتح حدودها بالفعل مع سلوفاكيا أمس الخميس. وسوف يتم ضبط عمليات الدخول من الدول الأخرى بنظام مروري خفيف من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 15 يونيو الجاري. ولن يواجه الزائرون من الدول "الخضراء" مثل سويسرا، قيودا. في حين سيتم تطبيق إجراءات صارمة أمام القادمين من دول شهدت تفشيا خطيرا للمرض مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

وسجلت جمهورية التشيك 9494 حالة إصابة بفيروس كورونا و326 وفاة حتى اليوم الجمعة.