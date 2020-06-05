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أفاد نائب في البرلمان العراقي أن البرلمان سيعقد، غدا السبت، جلسة اعتيادية للتصويت على الحقائب الشاغرة في الحكومة العراقية الحالية ومناقشة المواضيع المدرجة في جدول أعماله .

وقال النائب علي سعدون اللامي لصحيفة " الصباح" الحكومية الصادرة اليوم الجمعة ان " البرلمان سيخصص في جلسة يوم غد السبت للتصويت على باقي المناصب الوزارية الشاغرة إضافة إلى مناقشة قانون الاقتراض".

وأضاف أن المعطيات ومن ضمنها تسلم رئيس البرلمان قائمة بأسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة تشير الى أن جلسة يوم غد ستتضمن التصويت على بقية الحقائب الوزارية.

وبحسب وثائق مسربة من البرلمان العراقي فإن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أرسل كتابا رسميا بتوقيعه يتضمن قائمة باسماء 7 مرشحين لشغل الوزارات السبعة الشاغرة في التشكيل الوزاري.

وبحسب الوثيقة فإن المرشحين للحقائب الشاغرة هم كل من أحسان عبد الجبار لوزارة النفط وفؤاد حسين للخارجية وايفان فائق لوزارة الهجرة والمهجرين وعلاء احمد حسين لوزارة التجارة ومحمد كريم جاسم لوزارة الزراعة وسالار عبد الستار محمد لحقيبة العدل وحسن ناظم عبد حمادي لحقية الثقافة والسياحة والاثار.

وكانت الحكومة العراقية الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي قد تشكلت الشهر الماضي بضغط من المظاهرات الاحتجاجية وبعد مخاض سياسي عسير أستمر أشهر.