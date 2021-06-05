أفاد مسؤول كردي عراقي بارز اليوم السبت، بمقتل خمسة من قوات البيشمركة الكردية وإصابة أربعة آخرين بقصف صاروخي شنه حزب العمال الكردستاني على قضاء العادية، شمال شرقي محافظة دهوك، بإقليم كردستان، في أقصى شمالي العراق.

وقال سربست لازكين، وكيل وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان، لوكالة الأنباء الألمانية "د. ب.أ"، إن قوة من البيشمركة وقعت في كمين لعناصر من الحزب العمال الكردستاني في جبل متين بقضاء العادية، مما تسبب بمقتل خمسة عناصر من قوات البيشمركة وإصابة أربعة آخرين بجروح بليغة.

وأضاف أن عجلة هندسة الألغام المرافقة لدورية البيشمركة تعرضت لهجوم من عناصر الحزب العمال، التي استخدمت صواريخ "كورنيت".

وأعلن المركز الإعلامي لحزب العمال الكردستاني، في بيان صحفي، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني أرسل فجر اليوم قوة كبيرة من قوات البيشمركة الكردية إلى مناطق تواجد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في العمادية ونقطة منطقة الانكليز بجبل متين.