بيلاروسيا تعتزم التحول للتكنولوجيا الروسية ردا على العقوبات الغربية

أبدت بيلاروسيا، اليوم السبت، استعدادها للتحول إلى التكنولوجيا الروسية والآسيوية ردا على العقوبات التي فرضها الغرب على مينسك.

وقال رئيس الوزراء البيلاروسي رومان غولوفتشينكو، في تصريح أوردته وكالة (سبوتنيك) الروسية، إن بلاده ستبتعد عن المنتجات والتكنولوجيا الغربية وتتحول إلى الروسية والآسيوية في حال جرى توسيع العقوبات، مؤكدا أن بيلاروسيا ستدافع أمام المحكمة عن حقها في الحصول على تعويض عن الخسائر التي تكبدتها فيما يتعلق بحادث رحلة "راين إير".

وتابع غولوفتشينكو: "نحن على ثقة من أننا على حق، ومستعدون للدفاع عن مصالحنا في المحكمة، مضيفا "أعتقد أننا سنستطيع الحصول على تعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بنا"، مضيقا أن السلطات البيلاروسية اجتمعت مع ممثلي منظمة الطيران المدني الدولي، وأصرت على إجراء تحقيق عادل وموضوعي في الحادث.

وأصدر قادة دول الاتحاد الأوروبي في 25 مايو الماضي، بيانًا أعلنوا فيه إغلاق المجال الجوي والمطارات أمام شركات الطيران البيلاروسية عقب حادث هبوط طائرة "راين آير" الأيرلندية المتوجهة من العاصمة اليونانية أثينا إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، اضطرارياً، في مينسك وتوقيف ناشط معارض كان على متنها.

كما قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على أفراد بيلاروس يفترض تورطهم في الهبوط القسري لرحلة طيران "راين آير" بالإضافة إلى إعداد حزمة من العقوبات الاقتصادية.