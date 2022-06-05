الأردن يوقع مذكرة تفاهم مع شركة تركية لاستكشاف الذهب

وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع شركة (سولفيست) التركية لاستكشاف الذهب في منطقة أبو خشيبة جنوب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة، قوله إن المذكرة مع سولفيست التركية مدتها 14 شهرا، وهي الثانية مع الشركة وتشمل استكشاف والتنقيب عن الذهب في منطقة وادي أبوخشيبة جنوب المملكة.

وأضاف أنها تأتي في إطار مساعي الوزارة لتعزيز القيمة المضافة لقطاع التعدين في المملكة لاستغلال المعادن الاستراتيجية، لافتا إلى أن الشركة ستعمل ضمن منطقة مساحتها حوالي 155 كيلومترا مربعا.

وأكد أهمية المذكرة في التوسع في استغلال الثروات الطبيعية في أراضي المملكة لرفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة واستحداث فرص العمل للمجتمعات المحلية، مشيرا إلى أن الوزارة سبق وأن وقعت في شهر أبريل الماضي مع شركة سولفيست مذكرة تفاهم لاستكشاف النحاس في منطقة أبو خشيبة بعد تأهيلها وأخذ الموافقات حسب الأصول، لافتا إلى أن الشركة ملتزمة للآن ببرنامج العمل المحدد في مذكرة التفاهم.

وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية قد وقعت أخيرا عددا من مذكرات التفاهم للاستكشاف والتنقيب عن الثروات المعدنية بالتركيز على الصناعات التحويلية لما تشكله من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والتوسع في فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمجتمعات المحلية.