مقاتلة صينية تعترض طائرة استطلاع أسترالية أعلى بحر الصين الجنوبي

أعلنت أستراليا أن طائرة مقاتلة صينية اعترضت طريق إحدى طائرات الاستطلاع الأسترالية في المجال الجوي الدولي أعلى بحر الصين الجنوبي، في أحدث مواجهة بين جيشي البلدين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان صادر عن وزارة الدفاع الأسترالية اليوم الأحد القول إن طائرة طراز راف بي-8 كانت تقوم بعملية استطلاع بحرية روتينية في 26 مايو عندما اعترضتها مقاتلة صينية من طراز جيه-16، "ما أدى إلى مناورة خطيرة هددت سلامة" الطائرة الأسترالية وطاقمها.

وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارلس، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن المقاتلة جيه-16 حلقت "على مسافة قريبة للغاية من" الطائرة بي-8.

وقال: "أثناء الطيران عن قرب من جانبها، أطلقت مشاعل حرارية، ثم زادت الطائرة جيه-16 (الصينية) سرعتها واعترضت الطائرة بي-8، وحلقت أمامها" على مسافة قريبة للغاية.. في تلك اللحظة، أطلقت حزمة من القشر (رقائق التشويش) تحتوي على شظايا من الألمنيوم، دخل بعضها في محرك الطائرة بي-8 وهو أمر خطير للغاية بشكل واضح".