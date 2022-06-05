قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، إن الوزارة لم تتصور إقامة جامعة عالمية دولية، بالشراكة مع كل المؤسسات الدولية المرموقة في كل دول العالم، لافتًا إلى أن الأمر تحقق بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف خلال كلمة ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الأول «صحة إفريقيا Africa Health ExCon»، اليوم الأحد، أن المستشفى التعليمي بجامعة الجلالة، شهد التعاقد مع كيانات عالمية للشراكة وإدارة تلك المستشفيات.

وذكر أن المستشفيات قوامها 577 سريرًا، وأكثر من 50 وحدة عناية مركزة، وأسرة لعلاج الأورام والتخصصات المختلفة، وأكثر من 87 عيادة متخصصة، كجزء من منظومة التدريب والتعليم.

وأشاد بدور هيئة الدواء المصرية وشركات الدواء، في التعامل مع جائحة كورونا وتوفير العديد من اللقاحات والتصنيع المحلي لها، لافتًا إلى توجيه الرئيس السيسي بإقامة مدينة الدواء المصرية بتكلفة أكثر من 5 مليارات جنيه لدعم الاقتصاد القومي.

وذكر أن المدينة تستهدف تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 80% من احتياجات الأدوية وإنتاجها محليًا، قائلًا إن مؤتمر «صحة إفريقيا» فرصة كبيرة للتعاون والشراكة، حتى تستطيع مصر من خلال تلك الصناعة الواعدة، تحقيق اكتفاء ذاتي بالتعاون مع الأشقاء في القارة الإفريقية.

وانطلقت فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الأول «صحة إفريقيا Africa Health ExCon»، صباح اليوم الأحد 5 يونيو، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وينعقد المعرض خلال الفترة من 5 إلى 7 يونيو 2022، بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية)، وبمشاركة أكثر من 102 دولة بفعاليات المؤتمر والمعرض.

ويكتسب المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية بتوجيهات من الرئيس السيسي، أهمية كبرى على المستويين القاري والعالمي حيث يعد بوابة القارة الأفريقية والدولة المصرية نحو الابتكار والتجارة، ليكون بمثابة ملتقى بين الشركات العالمية العاملة بالمجال الطبي والجانب الأفريقي بشكل سنوي، تقوم من خلاله الشركات العالمية بعرض أحدث التقنيات التكنولوجية بالمجالات الطبية المختلفة.