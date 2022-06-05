خارجية الشيوخ تستقبل رئيس جمعية الصداقة الفرنسية المصرية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقبل أعضاء لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور عفت السادات، كاترين مورن دوسية عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ورئيس جمعية الصداقة الفرنسية المصرية والوفد المرافق لها.

ورحب السادات بضيوفه، مؤكدا أهمية التعاون الدائم بين اعضاء جمعية الصداقة المصرية الفرنسية.

فيما أشارت النائبة سماء سليمان إلى قوة العلاقات المصرية الفرنسية، وضرورة دعم التعاون بين البلدين الصديقين من خلال تطوير الاستثمارات داخل الدولة المصرية.

كما أشارت النائبة عايدة نصيف إلى الخطوات التى اتخذتها مصر في ملف تمكين المرأة، منها تمثيل المرأة المصرية داخل البرلمان بنسبة 28%، بالإضافة إلى إعتلائها منصة القضاء لأول مرة في تاريخها.

من جانبها، أعربت رئيسة جمعية الصداقة الفرنسية المصرية وعضوة مجلس الشيوخ الفرنسي عن سعادتها بزيارة مصر وتطلعها إلى دعم التعاون البرلماني بين أعضاء المجلسين؛ لتحقيق المزيد من التوافق في الرؤى حول مختلف الموضوعات.