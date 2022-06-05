الإسماعيلي يسعى لتجهيز دونجا لمواجهة المقاولون العرب

يسعى الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة الدكتور مجدي الباز، لتجهيز محمود عبدالعاطي «دونجا» لاعب خط وسط الفريق لمباراة المقاولون العرب.

ويعاني «دونجا» من الإصابة بشد في العضلة الأمامية وهو ما أبعده عن الفريق في المواجهات الماضية، ويبذل الجهاز الطبي جهودًا مكثفة لتجهيز اللاعب لمباراة ذئاب الجبل.

ويأمل الجهاز الفني للدراويش بقيادة حمزة الجمل، في أن يتمكن اللاعب من اللحاق بمباراة المقاولون العرب، باعتباره إحدى الركائز الأساسية في الفريق.

ويلتقي الإسماعيلي مع المقاولون العرب، 17 يونيو الجاري، على استاد الإسماعيلية، في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

يُذكر أن الإسماعيلي يعاني من النتائج السلبية هذا الموسم، حيث يحتل الفريق المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 18 نقطة، جمعها من الفوز في 4 مباريات وتعادل في 6 مباريات وتعرض للهزيمة في 10 لقاءات، أحرز لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا.