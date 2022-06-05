تايوان تسجل 62 ألفا و110 إصابات و124 حالة وفاة جديدة بكورونا

سجلت تايوان 62 ألفا و110 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، منها 62 ألفا و80 حالة إصابة محلية و30 حالة قادمة من الخارج، و124 حالة وفاة بسبب الفيروس، طبقا لما ذكره مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم، أنه من بين حالات الإصابة المحلية، سجلت كاوهسيونج أعلى عدد من الإصابات وهو 9232 حالة.

وأعلنت تايوان أنه تم حتى الآن تسجيل مليونين و404 آلاف و871 حالة إصابة، منذ تفشي الجائحة في أوائل عام 2020، من بينها مليونان و391 ألفا و656 حالة إصابة محلية.

وبتسجيل 124 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس اليوم، بلغ عدد حالات الوفاة المؤكدة في البلاد 2939 حالة وفاة، حسب بيانات المركز.