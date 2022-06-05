 ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستودع حاويات ببنجلاديش إلى 49 قتيلا و300 جريح - بوابة الشروق
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ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستودع حاويات ببنجلاديش إلى 49 قتيلا و300 جريح

أ ش أ
نشر في: الأحد 5 يونيو 2022 - 6:39 م | آخر تحديث: الأحد 5 يونيو 2022 - 6:39 م

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث الحريق الذي تسبب في انفجار كيماوي ضخم بمستودع لحاويات الشحن بمدينة شيتاجونج، جنوبي بنجلاديش إلى ما لا يقل عن 49 قتيلا، وإصابة أكثر من 300 آخرين.

وقال مسئولون حسبما نقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم الأحد، إنه من المتوقع ارتفاع حصيلة الضحايا القتلى، لاسيما وأن بعض المصابين يرقدون في حالة صحية حرجة.

وكان الحريق قد اندلع في وقت متأخر مساء أمس السبت، في المستودع الضخم الذي كان يخزن نحو 4 آلاف حاوية (تمتلئ الكثير منها بالملابس المتوجهة لتجار التجزئة الغربيين) على بعد نحو 40 كيلومترا من الميناء شيتاجونج الرئيسي جنوبي البلاد.

وتسببت النيران في انفجار حاويات تحتوي على مواد كيميائية، ما أسفر عن حريق اجتاح رجال الأطفال والمتطوعين والصحفيين الذين يتواجدون بالمكان آنذاك، كما أدت الموجة الانفجارية إلى قذف الأشخاص والحطام في الهواء.


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