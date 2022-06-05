القوات المسلحة الأردنية: مصرع طيارين بعد سقوط طائرتهما أثناء جولة تدريبية

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إنه في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد، تعرضت إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من نوع (Grob) أثناء جولة تدريبية، ما أدى إلى سقوطها في أرض خالية في منطقة الرمثا بمحافظة إربد.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، بين المصدر أنه نتج عن سقوط الطائرة استشهاد كل من الرائد الطيار بلال مشهور أحمد الشوفيين، والنقيب الطيار بهاء محمد مصطفى أبو غنمي، بعد نقلهما إلى مستشفى الملك المؤسس عبدالله الأول الجامعي.

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الشهيدين، مضيفة: «لتسأل الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهلهم وذويهم ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء، إنه سميع مجيب».