نائب وزير خارجية أوزبكستان: زيارة أمير قطر ستدفع علاقات التعاون لمرحلة متقدمة

وصف بهرام علاييف نائب وزير الخارجية بجمهورية أوزبكستان، زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى بلاده، بأنها خطوة مهمة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وغيرها من القطاعات التي تهم الجانبين.

وقال علاييف، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، نشرت اليوم الاثنين: "بحرص كبير من جمهورية أوزبكستان، وأمير دولة قطر، هناك اهتمام كبير جدا حاليا بتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين"، لافتًا إلى ما تتمتع به أوزبكستان من فرص استثمارية كبرى، وفي المقابل لدى دولة قطر إمكانيات استثمارية ضخمة، ويمكن الاستفادة من العلاقات الوطيدة لتطوير تعاون كبير بين الجانبين في مجالات شتى.

وأشار إلى أن زيارة أمير قطر إلى أوزبكستان تحظى بأهمية كبيرة، وستكون فرصة للتوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية الضخمة في العديد من المجالات، حيث قامت المؤسسات المعنية في كلا البلدين بالتحضير والإعداد لاتفاقيات مهمة، تشمل الاقتصاد والتجارة وغيرها من مجالات التعاون الواعدة الأخرى.

وأعرب عن ثقته بأن المستقبل سيشهد تعاونا كبيرا بين البلدين، وذلك لعدة اعتبارات؛ أهمها وجود الرغبة السياسية لدى قيادتي الدولتين، إلى جانب أن قطر وأوزبكستان تجمعهما علاقات ثقافية وعادات وتقاليد متشابهة ومتقاربة، وهو ما يمهد الطريق إلى الارتقاء بذلك التعاون بشكل أكبر.

وأوضح: "أن دولة قطر، وبفضل السياسة الحكيمة الرشيدة لأمير البلاد، تعد من الدول المهمة في منطقة الخليج العربي، ولها دور كبير وبارز في تحسن العلاقات في المنطقة، كما تلعب دورا حيويا في العالم العربي والشرق الأوسط، وتساهم في تنمية اقتصاديات العديد من الدول، إلى جانب دورها في حل الأزمات الإقليمية والدولية عبر جهود الوساطة التي تبذلها".

وتأتي زيارة أمير قطر لأوزبكستان في إطار جولة تشمل عددا من دول آسيا الوسطى تشمل جمهورية قيرغيزيا وجمهورية كازاخستان، وجمهورية طاجيكستان.