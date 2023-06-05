أبو الغيط: ناقشت مع الرئيس الموريتاني أوضاع الجامعة العربية ومسئولياتها والنظرة إليها

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنَّه تناول مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني عددًا من القضايا الإقليمية المهمة والعمل العربي المشترك والإعداد للقمة التنموية المقرر انعقادها نوفمبر المقبل في موريتانيا.

وأضاف خلال جلسة للمندوبين الدائمين بالجامعة العربية بحضور الرئيس الموريتاني، اليوم الإثنين، أنَّ اللقاء تناول أوضاع الجامعة العربية ومسئولياتها والنظرة إليها في هذا الإقليم.

واستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بمقر الأمانة العامة للجامعة، اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني.

جاء ذلك للتشاور بشأن مجمل تطورات الأوضاع فى المنطقة العربية، في ضوء استعدادات موريتانيا لاستضافة القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية.