 مستشار الأمن القومي الأمريكي: نعتقد أن أوكرانيا ستنجح في هجومها المضاد ضد الجيش الروسي - بوابة الشروق
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مستشار الأمن القومي الأمريكي: نعتقد أن أوكرانيا ستنجح في هجومها المضاد ضد الجيش الروسي

أ ش أ
نشر في: الإثنين 5 يونيو 2023 - 5:44 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 يونيو 2023 - 5:44 ص

قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تعتقد أن الجيش الأوكراني سينجح في هجومه المضاد ضد القوات الروسية.
وقال سوليفان -في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إن الهجوم المضاد للجيش الأوكراني ليس اختبارًا، موضحا أن الولايات المتحدة لن تحكم على أداء أوكرانيا بالجيد أو السيئ بناء على الدعم الذي قدمته واشنطن لكييف.
وأشار سوليفان إلى أن هدف الولايات المتحدة في الهجوم المضاد ضد القوات الروسية هو "دعم أوكرانيا لتحقيق أكبر قدر ممكن من التقدم في ساحة المعركة، بحيث تكون في أقوى موقف ممكن على طاولة المفاوضات"، لافتا إلى اعتقاده أن أوكرانيا ستتمكن من استعادة أراضٍ كبيرة تسيطر عليها روسيا حاليًا.
وأضاف سوليفان: "نعتقد أن الأوكرانيين سينجحون في هذا الهجوم المضاد"، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا في سعيها للدفاع عن نفسها ضد الهجوم الروسي.
تأتي تصريحات سوليفان بعد إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداد وجاهزية الجيش الأوكراني لشن هجوم مضاد ضد القوات الروسية، وذلك بعد عدة إشارات من مسئولين أوكرانيين خلال الأسابيع الماضية حول اقتراب موعد شن الهجوم الأوكراني المضاد.

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