رئيس الوزراء الصيني يستقبل زعيم الحزب الاشتراكي الألماني بحفاوة بالغة في بكين

حظي الرئيس المشارك للحزب الاشتراكي الألماني لارس كلينجبيل، باستقبال رفيع المستوى في بكين اليوم الاثنين، حيث استقبله رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج قبيل المشاورات الحكومية المزمع إجراؤها في برلين.

وخلال المحادثات مع السياسي الألماني رفيع المستوى الذي ينتمي إلى حزب أولاف شولتس، قال رئيس الوزراء الصيني إنه ينبغي على الصين والمانيا تقوية الحوار والتعاون إزاء مناخ دولي مضطرب.

ونقل التليفزيون الحكومي عنه قوله إن الحزب الشيوعي الصيني يتطلع إلى توسيع نطاق التبادل مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي من أجل الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية مع ألمانيا والوصول بها إلى "مستوى جديد" و"لكي نحمي بشكل مشترك التعاون الاقتصادي والتجاري".

وتأتي زيارة كلينجبيل قبيل المشاورات الحكومية الألمانية -الصينية المقرر أن تجري في برلين في العشرين من الشهر الحالي، حيث ستكون أول زيارة خارجية لرئيس الوزراء الصيني منذ توليه منصبه في مارس الماضي.

ووصفت متحدثة باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني المحادثات بين رئيس الوزراء الصيني والرئيس المشارك للحزب الاشتراكي الديمقراطي بأنها "صريحة وبناءة".

وأضافت المتحدثة أن السياسيين ناقشا ضمن أمور أخرى الغزو الروسي لأوكرانيا وكذلك "استراتيجية التنويع الألمانية" في التعاون الاقتصادي.

وقالت المتحدثة إنهما "اتفقا تحديدا على تكثيف الحوار الاستراتيجي بين الحزبين والتركيز بشكل أكبر على التحول ومسائل نزع السلاح والحد من الأسلحة وكذلك وضع حقوق الانسان".

كما أجرى كلينجبيل محادثات بإدارة الشؤون الدولية بالحزب الشيوعي الصيني.