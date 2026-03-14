أوكرانيا: مقتل 4 أشخاص في هجوم روسي على كييف

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت السلطات الأوكرانية اليوم السبت، إن 4 أشخاص على الأقل قتلوا في منطقة كييف عقب هجمات روسية ثقيلة اشتملت على طائرات مسيرة وصواريخ وصواريخ كروز.

وأصيب 15 شخصا آخرين. وكتب حاكم المنطقة ميكولا كالاشنيك على تليجرام "أصيب ثلاثة منهم بجروح خطيرة، ويخضع اثنان حاليا لعملية جراحية"

وتردد أن المناطق حول مدينتي بروفاري وأوبوخيف هي الأكثر تضررا.

وقال كالاشنيك إن نحو 30 عقارا تضررت بما في ذلك منازل خاصة ومباني سكنية ومدارس ودار رياض اطفال ومنشآت بنية تحتية وسيارات.

كما تضررت العاصمة كييف بتداعيات الهجوم، بحسب وسائل إعلامية. ونظرا لانقطاع الكهرباء، لا يعمل الترام والحافلات في العديد من المقاطعات بالمدينة.

ومن ناحية أخرى، ذكرت السلطات الروسية وقوع هجمات على ميناء كافكاز الاستراتيجي الذي يقع في مضيق كيرتش الذي يربط بحر أزوف بالبحر الأسود. وأدى الهجوم إلى تضرر سفينة تقنية واشتعال حريق صغير في مجمع الأرصفة، وتمت السيطرة عليه بشكل سريع. وأُصيب 3 أشخاص ونقلوا إلى المستشفى، وهرعت فرق الطوارئ إلى الموقع.

ويستخدم ميناء كافكاز لإمداد القوات الروسية في الحرب ضد أوكرانيا الجارية منذ أكثر من 4 سنوات الآن.