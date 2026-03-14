كوريا الجنوبية واليابان تتفقان على إنشاء قناة اتصال منتظمة بين وزارتي الصناعة في البلدين

ذكرت وزارة التجارة والصناعة والموارد في سول، أن كوريا الجنوبية واليابان اتفقتا اليوم السبت على إنشاء قناة اتصال منتظمة بين وزارتي الصناعة في البلدين لتحسين إدارة مختلف قضايا التجارة والأمن الاقتصادي وسلاسل التوريد.

وتم التوصل إلى الاتفاق في اجتماع بين وزير الصناعة الكوري الجنوبي كيم جونج كوان ونظيره الياباني ريوسي أكازاوا، والذي عقد على هامش الاجتماع الوزاري الافتتاحي لأمن الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في طوكيو، حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم السبت.

وأضافت الوزارة، أن البلدين سيراقبان ويديران بشكل شامل مختلف القضايا الاقتصادية، بما في ذلك التعاون التجاري والأمن الاقتصادي وسلاسل التوريد والموارد المعدنية، من خلال الحوار السياسي المتوقع، وسط بيئة تجارية وجيوسياسية عالمية سريعة التغير.

واكتسبت العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان زخما، حيث ستقبلت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج في مدينة نارا اليابانية في شهر يناير الماضي واتفقا على تعزيز التعاون في مجال الأمن الاقتصادي، وأكدا "الأهمية الاستراتيجية" للعلاقات بين بلديهما.

غير أن هذه العلاقات يشوبها توتر بسبب قضايا مرتبطة بالحكم الاستعماري الياباني لكوريا، ولا سيما قضية العمالة القسرية في زمن الحرب، والنزاع الإقليمي حول جزيرة تاكيشيما "المعروفة باسم دوكدو في كوريا الجنوبية".