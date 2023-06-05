العراق يعلن الالتزام بقرار أوبك بلس بخفض طوعي لإنتاج النفط حتى نهاية 2024

أعلن العراق اليوم الأحد الالتزام بقرار منظمة البلدان المنتجة للنفط /أوبك/ وحلفائها بخفض تطوعي لإنتاج النفط الخام بمعدل 211الف برميل يوميا حتى نهاية العام المقبل 2024.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني في بيان صحفي أن "العراق سيقوم بتمديد خفض إنتاج النفط الخام التطوعي البالغ 211ألف برميل يوميا حتى نهاية شهر ديسمبر عام 2024 كأجراء إحترازي بالتنسيق مع الدول المشاركة في إتفاق أوبك بلس الذي سبق الإعلان عنه في شهر أبريل الماضي بشأن تخفيضات تطوعية".

وأضاف "سيكون هذا التخفيض التطوعي في مستوى الإنتاج المطلوب حسب ماتم الإتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لمنظمة أوبك بلس في الرابع من الشهر الحالي".

وذكر أن هذا القرار جاء تماشيا مع سياسة منظمة أوبك بلس في المحافظة على توازن وإستقرار الأسواق العالمية وأن العراق يؤكد إلتزامه بالتخفيض الطوعي الذي أقر في شهر أبريل الماضي 2023 وتمديده إلى نهاية عام 2024.

