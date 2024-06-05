حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين في موقع المالكية الإسرائيلي بقذائف المدفعية

أعلن "حزب الله"، في بيان له، أن عناصره استهدفوا فجر اليوم الأربعاء جنودا إسرائيليين في موقع "المالكية" الإسرائيلي بقذائف المدفعية.

وقال "حزب الله" في البيان، إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وبعد رصد وترقب لقوات العدو الإسرائيلي في موقع المالكية، كمن مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1210 فجر يوم الأربعاء 05-06-2024 لمجموعة من جنود العدو أثناء دخولها إلى الموقع واستهدفوها بقذائف المدفعية وأصابوها إصابة مباشرة‏".

وأغار الطيران المسيّر الإسرائيلي ليل أمس الثلاثاء على بلدة "الناقورة" في جنوب لبنان، كما أغار على أطراف بلدات "الجبين" و"عيتا الشعب "و"رامية" في القطاع الأوسط في جنوب لبنان.

وأطلقت القوات الإسرائيلية ليل أمس القنابل المضيئة فوق القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الأزرق الحدودي جنوب لبنان، وحتى صباح اليوم، بالتزامن مع تحليق للطيران الاستطلاعي الإسرائيلي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط في جنوب لبنان. كما أطلقت القنابل الحارقة على الأحراج المتاخمة للخط الأزرق ليشعل النار في ما تبقى من أشجار معمرة، وبخاصة في احراج الناقورة وعلما الشعب.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة