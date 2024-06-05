سلوفينيا تعترف رسميا بدولة فلسطين

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اعترف البرلمان في سلوفينيا بدولة فلسطين في تصويت بالإجماع مساء الثلاثاء.

وجاء التصويت جماعيا بنسبة 52 صوتا مقابل لا شيء ، بعد أن قاطعت المعارضة المنتمية ليمين الوسط التصويت.

وأرجع زعيم المعارضة رئيس الوزراء السابق يانيز يانسا هذه الخطوة إلى القول بأن الاعتراف بفلسطين كدولة سوف يضر بمصالح سلوفينيا.

يذكر أن كلا من إسبانيا وأيرلندا والنرويج اعترفت في 28 مايو الماضي رسميا بفلسطين كدولة في خطوة أدانتها إسرائيل بشدة، ووصفتها بأنها تمثل عائقا أمام السلام في المنطقة.

وأصبحت سلوفينيا الدولة رقم 148 التي تعترف بالدولة الفلسطينية من أصل 193 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة.